Poliitik nägi unes, et mängitakse tušši. Viimast mängitakse teatavasti ainult erilistel puhkudel ja see oli kindlasti eriline puhk, sest peaminister kinnitas talle kuuereväärile parajasti autasu. Reväär ise oli lausa autasude all lookas ja taskuservast punnitas bloknoot – et tänukõne varnast võtta oleks.