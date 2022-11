ARVUSTUS | Plaat, mis aitab sisemise suremise vastu

„Kui ma ei laula sellest, mida tunnen, hakkan seesmiselt surema,“ lausub Argentina laulja ja luuletaja Spinetta. Loomulikult on tal õigus. Seega on tema teksti sattumine Trio Maagi värskele debüütalbumile „Charla“ (eesti keeles „Vestlus“) samuti täiesti õigustatud. Sest just sisemise suremise vastu see album aitab. Ja võimalik, et ka välise. Sest no vaadake alustuseks juba seda, kui rõõmsad ja ilusad on need inimesed albumi kaanefotol. Ma ei tee nalja.