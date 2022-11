Hea spetsialist või palju tegemata tööd? Ametnik tüürib Eesti riiki energiakriisi ajal

Teravama keelega energiaturu osalised ütlevad, et Eesti energeetikat suunavadki energeetikaminister Taavi Veskimägi ja tema alluv Timo Tatar. Kuna mõlemad on olnud juba pikalt ametis, siis aetakse juba aastaid n-ö mõnusat pereäri, kus ühes olukorras raporteerib üks teisele ja mõnes teises olukorras teine esimesele. Tänavune aasta on aga nad rambivalgusse tõstnud. Praegu maitseme osaliselt ka Veskimäe ja Tatari eelmiste aastate töö vilju, nendivad energiaturul keerulisse olukorda sattunud kibedalt.