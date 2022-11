RAAMATUBLOGI: Kaasaegne „Kärbeste jumal“, vanglas ja seksiga

„Vangistatud“ on võrreldav „Kärbeste jumala“ ja teiste haaravate (noorte)romaanidega küll, aga ainult selles, et väike kogukond lukustatakse piiratud territooriumile ning lapseohtu 17-aastased teismelised peavad omadega hakkama saama.

Võib arvata, et teismelistele läheb „Vangistatud“ igati peale, sest see on noortele omasem kui „Kärbeste jumal“ ega nõua filosoofilist lähenemist. Kaheldamatult lugenuks praegused pensionärid raamatut pool sajandit tagasi himuga ja imestanuks, kuidas saab olla inimesi, kes armastavad ühtaegu mehi ja naisi, sest samasoolistega intiimne läbikäimine on seadusega keelatud ja biseksuaalidest ei kirjutanud isegi raamat „Avameelselt abielust“, kust nõukogude eestlane sai esmakordselt teada, et on olemas nõnda kummaline tegevus kui seks.