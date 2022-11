FOTOD | Fotografiskas avatakse moefotograafia ikooni Sarah Mooni näitus

Haute couture modellina alustanud prantsuse fotograaf Sarah Moon (1941) mõistis kiirelt, et tema õige koht asub teisel pool kaamerat - pildistaja rollis. Mooni looming kujundab visuaalset maailma, mis on koheselt äratuntav kui tema oma – nagu mõnes loos, liiguvad tegelased läbi aja, mis on tõstetud kõrgemale meile tavapärasest. Tunnet, et ollakse osa süžeest, võimendavad veelgi tema tööde kirjanduslikud ja kinematograafilised viited.

Sarah Mooni moefotod mõjuvad värskendavalt kõigile, kes on harjunud nägema läikivaid ajakirjakaasi täiuslikult kadreeritud, töödeldud ja sätitud modellidega, kujutades endas midagi täiesti vastupidist. Tema fotod on salapärased, tundmatud ja hägused muinasjutud, kus vorm, tonaalsus ja ilu on segatud improvisatsioonilise ja peaaegu delikaatse intensiivsusega. Kummituslik ja unenäoline versioon reaalsusest, müstilised ja juhuslikud teemad võimaldavad vaatajal näha maailma uues ja erakordses valguses – need on fotod, kus veider ja ebatavaline seisab vastamisi tavalise reaalsusega.

„On suur privileeg pakkuda meie publikule Sarah Mooni loomingu väljapanekut Fotografiska Tallinnas. Sarah Mooni ümber on palju, mis on seletamatu ja müstiline, just sellisena mõjub ka tema isiksus. Olles kogenud, kui palju inimesi teda Pariisi tänavatel ära tunneb ja tema autogrammi küsib - on uhke tunne olla ühe erilise ajajärgu tunnistajateks fotokunsti ajaloos,“ Maarja Loorents,

Mooni muljetavaldavast portfooliost leiab pildistamised maailmakuulsate ajakirjade jaoks nagu Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie-Claire, Graphis, Life.