Suurriigina usub Saksamaa , et neil lasub Euroopa kaitse eest vastutus. Ent kõikidest lubadustest hoolimata riigi kaitse-eelarve tuleval aastal siiski kahaneb, mitte ei kasva.

Hiljuti avaldas Saksa nädalaleht Der Spiegel Saksamaa kaitsejõudude salastatud dokumendi, milles öeldakse, et suur sõda Euroopas on üha tõenäolisem ning sakslased peavad arvestama, et võibolla tuleb sõdima hakata ka nende riigi pinnal. „Rünnak Saksamaale võib toimuda ilma hoiatuseta ja kujutada eksistentsiaalset ohtu,“ kirjutas Saksa kaitseväe staabiülem kindral Eberhard Zorn.