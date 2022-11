KULTUURIBIIT | Lauljatar Marvi Vallaste playlist

Lauljatar Marvi Vallaste on muusikasõpru rõõmustanud pea kaks aastakümmet oma sametiselt pehme, emotsionaalse ja sügava häälega. Ta on tuttav nii bäkilauljana, koostööst muusiku Mikk Saarega bändist Colors of Today ning lisaks võib Marvit kuulda koos Rolf Roosalu ja Lauri Pihlapiga ansamblis Legend.

Selleaastasel Jõulujazzil paneb Marvi koos ansambliga end proovile esitades r’n’b ja džässilugusid legendaarsete Natalie ja Nat King Cole’i hingematvalt ilusast repertuaarist. Kontserdid „Tritube to Natalie & Nat King Cole“ toimuvad 27. novembril Pärnu Endla Küünis ning 29. novembril Kumu auditooriumis.

Marvi Vallaste ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Julie and Angus Stone „Paper Aeroplane“

Kuulan ja olen õnnelik, et see lugu on maailmas olemas.

London Grammar „Everyone Else“

Kui ma saaksin olla nädal aega keegi teine, valiksin koheselt London Grammari vokalisti „koha“.



Howling - Ame remix

Emotsionaalsus, draama, valu ja ekspressiivsus

Janno Trump Clarity Ensemble „Up North“

Minimalistlik, kirglikult melanhoolne, meeletult ilusad keelpillikvarteti helid ja partiid kokkuseotult jazzkvartetiga.

Jüri Pootsman „Magus Melanhoolia“

Olen Jüri vankumatu fänn! See lugu on imeline melanhooliline hüüe.

Viktoria Tolstoy „Summer Calling“

Ehe näide põhjamaisest minimalistlikust jazzkvartetist ja hõbehäälsest rootslannast.

Anna Kaneelina „ Lilledes“

On uskumatu, kuidas Anna laulab — kuulan iga kord ja alati jõuan samasse arutellu.

Nils Frahm „Ambre“

Jazzkaar, kevad, 2014, Merepaviljon — tohutud emotsioonid Nils Frahmi kontserdilt.

Rolf Roosalu ja Tiit Kikas „Now We Are Free“

Rolfi ja Tiidu kogu „Helguse“ kontserdi album on jätnud tugeva jälje. Soovitan väga kuulata Tiit Kikase muinasjutulisi ja imeilusaid sounde, seadeid ja töötlusi. Eriti erakordseks teeb selle albumi Rolfi interpretatsioon „Now We Are Free“ loos.

Mainekk Gungställning

Ükskõik, kas olen kurb, ärevuses, üksinda, õnnelik, perega, talvel või suvel — see Mainekki lugu ei aegu. Ma ei jäta seda lugu iial.