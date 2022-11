SÕJARAPORT | Teet Kalmus: ukrainlaste õhutõrjevõimekus tõuseb. Kaks kolmandikku Kiievisse lastud rakettidest tulistati alla

Sõja kajastamist sai täis üheksa kuud ja maailm Eesti ümber on muutunud selle lühikese ajaga rohkem kui vaat varasema kümne aasta jooksul. Me ei pea enam kellelegi läänes seletama, et Venemaa on suureks ohuks arenenud maailmale. NATO riikides mõistetakse, et tuleb ka ise kaitse-eelarvesse rohkem panustada, sest ei saa ainult USA peale loota. Soome ja Rootsi NATO-sse astumisega muutub ka meie julgeolekuolukord oluliselt paremaks. Saime lõpuks liikuma eestikeelse kooli teema, energiajulgeolekus on käivitunud protsessid, mis enne sõda pikalt vindusid.