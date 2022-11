FAKTIKONTROLL | Gröönimaa jääkilp pole aastatega kasvanud. See kahaneb hoogsalt

Autor on sõna-sõnalt tsiteerinud The Daily Scepticu ja Infowarsi väljaannetes kajastatud uudist samal teemal. Nende uudiste keskne idee on, et kliimamuutused on vasakpoolsete vandenõu.

Tegemist on väljaannetega, mis ei ole usaldusväärsed, sest kajastavad pidevalt väära informatsiooni ning vandenõusid .

Mida väidetakse?

Postituses on kirjas, kuidas lõunapoolusel on külmarekordid. Ja et üleüldse on viimastel aastatel olnud läbi aegade külmimad talved.

Kuigi postitaja alustas oma juttu lõunapoolusest rääkides, siis edasi tuleb juttu Gröönimaast. Ta lisas ingliskeelse lõigu, kus on kirjas, et Gröönimaa jääkate on aastatega niivõrd palju kasvanud, et probleemi, et see sulab, polegi.

„Suvine jää kattis septembri lõpus 4,92 miljonit ruutkilomeetrit, mis oli 1,35 miljonit ruutkilomeetrit kõrgem, võrreldes 2012. aasta madalaimaga. Üle terve maa-ala, võib Gröönimaa jääkiht olla viimase kahe aastaga vaid suurenenud,“ on postituse sisu eestikeelne tõlge.

Niisiis, on postituses läbivalt kaks olulist väidet - rekordilised külmakraadid poolusel ja kasvav jääkiht.

Kommentaatorite arvates illustreerivad andmed, kuidas kliima soojenemist pole olemas.

Kuidas on tegelikult?

Uuringut, mille põhjal kirjutasid välismaised väljaanded valeinfot ning mille kohta omakorda tehti vastavad Facebooki postitused, tõlgendati valesti .

Nimelt avaldas USA riiklik keskus, mis uurib sademete ja nende jäätumisega seotud andmeid (täpsemalt National Snow and Ice Data Center ehk NSIDC) uuringu, kus oli kirjas, et 2021. aastal oli Antarktika üks külmemaid talvesid. „Viimase 60 aasta jooksul on lõunapoolusel külmem olnud vaid 2004. aastal,“ oli uuringus kirjas . See rekord ei tähenda siiski, et kliimamuutuseid ei toimu.