Näiteks kaotati 2016. aastal ootamatult seadusest nõue, et taksojuht peab enne teenindajakaardi saamist tõendama oma eesti keele oskust B1 tasemel. See on nüüdseks kaasa toonud paljude kodanike kaebusi umbkeelsete taksojuhtide suhtes. Viimane aeg on endine nõue taastada.