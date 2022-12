Noore ema võimatu missioon: leida Tallinnas perearst, kes on nõus tema lapse nimistusse võtma

Nii ema kui ka laps on sisse kirjutatud Mustamäele, kuid viimases hädas oli Anastassija valmis otsima arsti ka Lasnamäele. „Kirjutasin suurde Lasnamäe kliinikusse – seal ehk ikka on keegi hea, tore, armas arst kellel on pakkuda mulle ja lapsele nimistusse kohta. Ja mis vastuse ma sain? „Ei, meie nimistu on täis“,“ imestas lapsevanem. Kui ta pöördus seejärel abi saamiseks Mustamäe linnaosa valitsusse, sai ta vastuseks, et perearstidel ongi suur koormus ja vaadaku ta haigekassa kodulehelt nimekirja perearstidest, kellel on vabu kohti. „Ma olen sellestsamast haigekassa nimekirjast kõikidele perearstikeskustele kirjutanud ning kõik perearstikeskused vastasid, et neil pole ühtegi perearsti, kes saaks pakkuda nimistusse kohta emale ja lapsele. Ma ennast ei topikski kuhugi, paluksin kohta ainult lapsele, aga kuna laps käib koos emaga, siis palungi kohta endale ja lapsele.“