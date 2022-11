Koolinoorte konverentsil jagas kogemusi pseudoteaduse propageerija

Tänavu veebruaris kajastas Eesti Ekspress Rootslase menukust ja märkis, et Rootslane kõneles jaanuaris oma veebiseminaril, et „armumaagiat“ kasutanud inimene võib karmat kogeda. „Ja see, kui ta hiljem on õnnetu ja saab selle mehe käest peksa, saab vägistatud või juhtuvad mingid kolmandad asjad, on karmaline tasakaalustamine teise inimese vaba tahte ära võtmise eest. Ja karma ei ole kunagi halb,“ rääkis ta aasta alguses. Lisaks kõneles ta tollel seminaril, et kes lapsi ei saa, on „naiselikkuse osa endas lihtsalt maha surunud“. Hiljem ütles Rootslane küll ajakirjanikule, et ta ei poolda armumaagiat ega vaimset ja füüsilist vägivalda.