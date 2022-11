Marvi Vallaste: täitsa võimalik, et oleme Natalie Cole’ iga samas kohvikus kohvi joonud!

Kümmekond aastat tagasi ütles Marvile sõber: „Marvi, see ei ole okei, mida sa räägid: sa tahad olla laulja, aga ei taha, et sind teataks. Kuidas peaks see toimima?“ Kummatigi on see vastuolu Marvi puhul toiminud. Ta laulab, kõige sagedamini peobändis Legend koos Rolf Roosalu ja Lauri Pihlapiga. Nad esitavad hitte möödunud kümnenditest, rõhuga 1980. ja 1990. aastatel. Marvi on olnud Eurovisionil Ott Leplandi taustalaulja ning soojendanud Tanel Padar & The Suniga Riias Aerosmithi. Ta on koos Mikk Saarega muusikat kirjutanud ja astunud Vanemuise „Nukitsamehes“ lavale Iti rollis. Pealtnäha varjus oleva laulja kogemuste pagas on mitmekülgne. Lähipäevil ilmub Marvil ka singel, produtsent Taavi Paometsaga koostöös valminud elektroonilis-tantsuline „Hüüan su poole“.