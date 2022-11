KOLUMN | Jaanika Merilo: meiegi saame soojendada Ukraina külma talve. Võit on ainult aja küsimus

Kui meie joome soojas toas hommikukohvi, teeme lapsele hommikusööki ja vaatame või kuulame taustaks uudiseid, siis viimastel päevadel on olnud vähe ukrainlasi, kes on saanud sedasama teha. Vähestel on olemas kõik meie tänapäeva „tsivilisatsiooni hüved“, pigem on küsimus, mida ei ole: kas elektrit, gaasi, vett või internetti?