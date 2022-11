PÖFFi võitis esmakordselt Eestiga seotud film

Žürii põhjendus: „Kuiva ja lõbusa, sageli sürreaalse visuaalse huumoriga film paljastab kihthaaval oma vapustava südame, otsides üleloomulikkust maalähedases. Kõike seda ankurdavad keskne osatäitmine, mis on märkimisväärne pinna all toimuva poolest, ja tegelaskujude ansambel, visandatud enesekindla ja osavõtliku käega.“

Žürii põhjendus: „See film rõõmustas meid ühe väikelinna kogukonna julge ja innovatiivse kujutusega – see on kogukond, kelle ehe sensuaalsus ja varjamatu soov järgida oma tunge, nii inimlikke kui ka jumalikke, on seatud kultuuriliselt rikka ja sügavalt isikliku resonantsiga foonile. Režissöör võtab meid uljalt käekõrvale ning viib rännakule oma maailma, tutvustades meile oma tegelasi ja nende elusid suure kiindumuse ja sageli ka huumoriga.“

Žürii põhjendus: „See film paljastab väga kurva peatüki maailma ajaloos, mis on lahtiseks haavaks tänaseni. Kunstilise ja tehnilise saavutusena jutustab see lugu liigutaval ja kaasahaaraval moel.“

Parim film:

„Meist, kuid mitte ainult“ (Filipiinid)

About Us But Not About Us

Režissöör Jun Robles Lana