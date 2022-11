SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putin on nõus kõik noored mehed surma saatma, peaasi et võit tuleks

Lahingutegevuse osas on jätkuvalt kõige kuumem piirkond Donbass, kus pidevate vihmade tõttu pidid Ukraina sõdurid äärmiselt keerukates oludes vastu pidama ning kaitsepositsioonidelt tehtud fotode põhjal räägitakse, et see kõik sarnaneb väga I maailmasõja lahingutele Prantsusmaal. Aga lisaks kaevikutele on ka võitlused Bahmuti piiril majade pärast ning seda võrreldakse juba II maailmasõja lahingutega Stalingradis, kus võitlus käis iga maja pärast ja need käisid käest-kätte.