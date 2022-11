JUHTKIRI | Ettevõtjad, olge poliitikutest etemad! Aitame Ukrainat

Poliitikud vedasid meid alt. Eesti Päevaleht pakkus, et kui riigikogu liikmed ei suuda tõepoolest nn katuseraha eraldamisest hoiduda, siis läkitagu nad raha vähemalt sinna, kus seda on enim vaja: Ukrainasse. Kokkuvõttes jõudis aga Euroopa teise maailmasõja järgse suurima kriisi keskmesse kõigest 19 000 eurot ehk 0,5% ligi neljamiljonilisest paketist. Muu hulgas ilmestab see rahvasaadikute kahepalgelisust: sõnades on Ukraina tähtis, kuid valimistele mõeldes on miskipärast ikkagi kohalik kirik olulisem.