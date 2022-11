EPL KIIEVIS | „Ikka parem kui Venemaal elada.“ Kiievi elanikud jagavad ellujäämisnippe

Abielupaari sõnul püsis toit sügavkülmas jahedana kaks päeva, seejärel tuli see viia rõdule, sest õues on külm. Toitu peab rõdul hoidma juba seetõttu, et elektrit lülitatakse välja ka plaaniväliselt ja ei saa ennustada, kui kaua sügavkülmikust kasu on. „Hea, et praegu on talv ja saab toitu rõdul hoida,“ ütles Halina. „Kui hoovis ringi käia, siis näeb, et paljud elanikud hoiavad aknalaual potte.“