Jürgen Ligi: mis duell, kui valimiste kaalul on inimlikkus ja me kõigi elukorraldus

Tõsi, valimised ei tohi olla duell, aga need ei tohi olla ka ülejäänute vaikimine kõigele Eesti-pärasele vastandumise peale. Ma ei ole nõus selle poosiga, et vaatame mujale ja vaikime, et mitte teha vastasele reklaami, kui ta ründab vabadusi, valimiste ausust ja ja enamusdemokraatiat tasakaalustavaid mehhanisme.