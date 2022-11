Krister Paris: „Keskerakonna joobarid“ ja supsutamine – ilma skandaalideta jääks eesti keel palju vaesemaks

Selle nädala sõna on kahtlemata kohtust avalikkuseni jõudnud „supsutama„. Just nõnda kirjeldas ärimees Hillar Teder Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile kava hakata erakondi lähenevate valimiste eel. „Ma arvan, et teen niimoodi, et hakkan nagu igakuiselt nagu supsutama, on ju. Noh, siis ei ole… siis see lihtsalt niimoodi läheb…“