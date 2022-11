Neljaliikmelisel perel kulub toidule 1000 eurot kuus. Keskklass jahib poodides sooduspakkumisi

Ylle Tampere ütleb muigega, et koerad limpsivad taldrikud puhtaks. Ka see on kokkuhoiukoht.

Toiduhindade tõus mõjutab nüüd ka keskklassi. Just nende ostujõud vedas viimastel aastatel sisetarbimist aina ülespoole. „Toidu koju tellimine on praktiliselt ära jäänud, see on mugavusteenus ning kasutan üksnes häda korral. Hinnad on lemmikkohtades ropult tõusnud ja osa kohti näikse lausa iga nädal euro-paar juurde keevitavat,“ ütleb produtsent Ylle Tampere. Ylle peres teenib tulu kaks inimest, söögilaua taha istub aga kuni viis inimest. Toidule kulub pere eelarvest u 16%.