Kinoteater tegi jalgpalli MM-ile „Katarsisega“ 1 : 0

ETV2-s kaheksal järjestikusel päeval eetrisse läinud „Kinoteatri MM Katarsis“ pani rahva kihama kui püssipauk väesalga. Tänavuse jalgpalli MM-i ajaks kaasas ERR õhtuste vutiülekannete vahele lünki täitma Kinoteatri komöödianäitlejad, kelle eesmärk oli jalgpallimatšide kõrvale head nalja pakkuda. Huumor on üldinimlik nähtus, mistõttu ei tule üllatusena, et „Katarsis“ on ka kõige vutikaugemates inimestes ülevoolavaid emotsioone tekitanud.