Lääs tahab, et sõjakahjude eest maksaks Venemaa. Ilmselt on selleks siiski vaja oodata rahuleppeni

„Meil on vahendeid, et Venemaa maksma panna,“ hoiatas von der Leyen täna, selgitades, et Ukraina ülesehitamiseks plaanitakse kasutada nii 300 miljardit eurot Vene Keskpanga reserve (sellest ligi pool ehk 150 miljardit eurot on Euroopa riikide käsutuses) kui ka enam kui 19 miljardit eurot Vene oligarhide raha.