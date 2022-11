„Juba jälle tulevad vabastama.“ Osa Ukraina pagulasi põgeneb Venemaa eest juba kolmandat korda

28. novembri seisuga on Euroopa Liidus pagulase staatuse saanud üle 7,8 miljoni Ukraina elaniku. Ukrainas registreeritud sisepagulaste arv on 4,8 miljonit inimest. Nende seas on inimesi, kes on sunnitud oma kodud maha jätma ja uut elu alustama juba kolmandat korda järjest. Kõigil kordadel olid kohal ka Vene väed.