Raimond Kaljulaid: riigikogu esimehe amet nõuab pühendumist. Mina sellesse saatesse läinud ei oleks

Teiseks, põhiseaduslike institutsioonide juhtidel on eriline vastutus. Sellised ametid nõuavad täit pühendumist. Kas me kujutame ette, et president Alar Karis osaleks töö kõrvalt laulu- või tantsusaates? Või kas me oleksime kujutanud ette mõnes sellises saates osalemas president Lennart Meri?