Madis Somelar: õpetajate ületunnitöö koroonaajal jäi tasustamata. Riigikogul on nüüd võimalus seda viga parandada

Õpetajate järelkasvu probleemi lahendamisel on õpetajate ühendused aastaid rõhutanud, et lisaks alampalga tõusule on väga oluline kohaliku omavalitsuste toetusfondi taastamine endisel kujul, et võimaldada töötasude diferentseerimist, lähtudes pädevusest ja panusest. Leidmaks sellele ettepanekule toetust kohtusid õpetajate ühenduste liikmed mitme ministri ning Riigikogu fraktsioonidega.