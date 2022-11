FAKTIKONTROLL | Eesti ei saada ei täiskasvanuid, ega lapsi Ukrainasse sõtta

Petersoni juhitud liikumine on juba sõja algusest tuntust kogunud küsitavate tegevustega. Näiteks Kremli seisukohtade kordamine, Ukrainas toimuva küsimärgi alla seadmine ja Vene saatkonna juures olevate protestiplakatite eemaldamine.

Postitust laste sõtta kiskumise kohta on tänaseks näinud umbes poolteist tuhat inimest, neist jaganud seitse ja reageerinud 16.

Mida väidetakse?

Peterson väidab oma postituses, et see infoleht, mille Kaitseressursside amet välja saatis, kutsub üles lapsi sõtta minema. Ja mitte ainult - just Eesti lapsi Ukrainas toimuvasse sõtta. Sellele viitab rohke Ukraina lippude kasutus ja fakt, et Eesti pinnal sõda ei toimu.

Ta peab seda hulluseks ja hüsteeriaks, öeldes, et tegemist pole meie sõjaga ja seab küsimärgi alla, kas Eestis veel suudetakse üldse vahet teha idiootsusel, patriotismil ja sõjahüsteerial.

Kuidas on tegelikult?

„Klassiga teenistusse“ on projekt, mille eesmärk on julgustada noori kohe peale gümnaasiumi või kutseõpet minema aega teenima. Selleks näidatakse, et mõttekam on juba minna inimestega keda sa tead ja kellega sa oled aastaid koos aega veetnud - klassikaaslastega. Sealt tuleb ka projekti nimetus.

Eestis on kuni 28nda eluaastani noormeestel kohustuslik aega teenida. Nimetatud projekt ei kutsu aega teenima lapsi, vaid täiskasvanud noori, kes on lõpetanud teise kooliastme õpingud.

Projekt ei ole kuidagi seotud Ukraina sõjaga. Kaitseressursside ameti nõunik Siim Saaviku sõnul on klasside kaupa noori teenistusse kutsutud juba mitu aastat. „Projektiga liitudes saavad klassikaaslased võimalusel valida omale sobiva ajateenistuse aja ja koha ning läbida vähemalt sõduribaaskursuse (esimesed 8 nädalat) üheskoos,“ selgitas Saavik projekti tegemise tausta.

Postituses kujutatud infolehte on Saaviku andmetel jagatud gümnaasiumitele, kutsekoolidele ja riigikaitseõpetajatele. Samuti on visuaali jagatud ka sotsiaalmeedia kanalites.

Saaviku sõnul alustas sel aastal projekti raames 30 erinevat klassi koos ajateenistust.