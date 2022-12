PÄEVA TEEMA | Kristo Enn Vaga: sotsid valisid vale vastase. Asjatu plärtsumise asemel selgitagu, mis üldse on nende poliitika

Minu (arusaadavalt kallutatud) hinnangul on põhjuseks see, et vastu valimisi on sotsid valinud vale vastase. Millegipärast tegelevad nii nende ministrid kui ka meeskond peaasjalikult Reformierakonna halvustamise ja poliitilise kukepoksiga. Kuigi neil on ka ilmselgeid töövõite, tundub poliitilisest kuvandist rääkimine neile tähtsam kui sisu.