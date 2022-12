VIDEOINTERVJUU | „Ma ei usu, et see tõsi on!“ Vene kriminaal süüdistab Prigožinit homoseksuaalsuses

Samal ajal on Prigožin ka ise tõmmatud skandaali, sest hiljuti avaldas Vene allilmaliider Saša Kurara pöördumise, milles meenutab Jevgeni Prigožini valusat minevikku. Asi on selles, et Wagneri juht Prigožin on pikalt vangis istunud. See toimus veel Nõukogude ajal, enne seda, kui Prigožin tõusis Kremli eliiti. 18-aastaselt sai Putini endine kokk oma esimese karistuse – tingimisi karistuse röövi eest. Kaks aastat hiljem mõisteti ta alaealiste kupeldamise eest 12 aastaks vangi. Ära istus ta üheksa aastat, vangist vabanes ta 1990. aastal. Kurara, kes istus Prigožiniga samal ajal vangis, väidab, et Prigožin kuulus „allalastute“ kasti ja on homoseksuaalsete kalduvustega.