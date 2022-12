Poliitkemplus kisub aina tulisemaks, kuid see, et erakonnajuhid sotsiaalmeedias üksteise eraelu lahkavad, pole muud kui valija tinistamine, et tähelepanu oluliselt kõrvale juhtida. Reformierakond ja Kaja Kallas võiksid taibata, et kui nad langevad EKRE tasemele, teeb EKRE neile seal kogemusega ära.