SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene mobiliseeritud lasevad kogemata üksteist maha. Putin mõtleb uuele mobilisatsioonile

Kremlis jälgitakse rahva meelsust tähelepanelikult. Juba praegu on sõda nii ebapopulaarne, aga järgmine mobilisatsioonilaine muudaks sõja veel ebapopulaarsemaks. See-eest oleks diktaatori jaoks uute mobilisatsioonilainete läbiviimine ainsaks käiguks, et pääseda alandavast kaotusest.

Peale Venemaa üksuste lahkumist Dnepri läänekaldalt on palju arutletud selle üle, et kuhu võiksid liikuda mõlema poole vabanenud üksused, sest eriti Venemaa kontekstis olid need ühed vähesed üksused, kes oleksid võimelised läbi viima keerukamaid rünnakuoperatsioone. Räägitakse neljast brigaadist, mis olevat laiali jaotutud kõigi kolme rinde vahel ja olevat ka juba lahingutes osalenud, seega analüütikute arvates pealetungides nad kandvat rolli kandma enam ei hakka.