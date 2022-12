RAAMATUBLOGI: Commissariot hoiavad ärkvel kolm naist...

Itaalia politseikomissare on kahte liiki, nagu kirjanduse põhjal võib otsustada – ühed on lojaalsed ülemustele, kes kõik on korrumpeerunud ning vaatavad puudlisilmadega ja sitsides otsa omakorda kõrgemal seisvatele persoonidele. Teised commissariod ajavad aga oma rida, nende eesmärk on õiglus jalule seda, kuid selleks tuleb laveerida Itaalia kastiühiskonnas ning puudlitest bossid üle mängida.

Tõe eest võitlevad commissariod on seda väärt, et neid krimikirjanduse ajalukku raiuda. Nii on ka Sitsiilias linna Vigata politseiülem Salvo Montanbaloga. Ainult et kui Sitsiilia on olemas, siis Vigatat ja teisi paiku, kus Camilleri teoste sündmused aset leiavad, paraku mitte, need on välja mõeldud. Mis pole imekspandav, sest kui kirjutada konkreetsest linnast või regioomist, siis tunneb kindlasti keegi (loe: korrumpeerunud poliitik või politseinik) end ära ning asi võib jamaks kiskuda. Lihtsam on kirjeldada olematu linna olematuid inimesi, siis ei karga keegi kaela.