PÄEVA TEEMA | Enn Kirsman: igasugune börs oleks taolise kõikumisega viivituseta suletud, aga Nord Pool jätkas rõõmsalt

Kuu aega tagasi sai siinsamas Delfis arutletud teemal elektri börsihind vs. universaalteenus. Võtsime esimese universaalteenuse kuu mõtlemisaega ning see õigustas ennast ära. Kõigepealt muidugi sellega, et õnnestus tarbimist võrreldes eelmise aastaga 15% vähendada.