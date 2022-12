Ruudu Ulase esimene isikunäitus Eestis

„Keerulised asjad“ keskendub pingeväljadele, mis avanevad argiolukordade sügavamal vaatlusel. Näituse käivitavaks jõuks on hõõrdumine ruumiliste paratamatuste ja meie emotsionaalsete vajaduste vahel. Teosed sel näitusel on üksteist toetavate, aga ka välistavate radade kohtumispaik.



„Keerulised asjad“ on väljavõtted situatsioonidest, mis on aja vahele kinni kiilunud. Pealkiri viitab praeguse aja nihestatud väljavaadetele, kus puudub teadmine, kuhu meie valikud meid viima peaksid. Hoolivus ka arusaamatu ja ootamatu suhtes avab Ulase empaatiat ümbritsevasse.