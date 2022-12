Andre Hanimägi: valitsus teeb Kreisiraadiot

Nii nagu Tee Peet ja Kree Tiit said rahulolevalt läbirääkimistelt tulla teadmisega, et hea diil sai tehtud, olid rahul ka peaminister Kaja Kallas ja majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Ainult soomlased ei saanud kokkuleppest ja mingist gaasiostmise eelisõigusest aru ning võtsidki endale vsjoo gaas. Välisminister Urmas Reinsalu pidi aga küsima who are you, sest tema ei saanud üldse aru, et midagi kusagil otsustati.