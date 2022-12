Kristiina Luht: naine, tahad poliitikas kaasa lüüa? Ole valmis millekski väga ebameeldivaks

President ütles valimisi välja kuulutades, et kõigil on võimalus valimistel oma hääl kuuldavaks teha ja maailmavaatega edukas olla. See on ühiskonna seisukohalt väga tähtis, et naised tahaksid välja tulla ja oma panuse anda. Kas meie tänane avalik arutelukultuur ja diskussioonikultuur seda ka soodustab?