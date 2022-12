Tõnis Kons: isamaalane, lahkuda on lihtne

Lahkuda on lihtne! – sellist üleskutset reklaamis kahe aasta eest Isamaa ideoloogiajuht ning BigBanki nõukogu liige Juhani Jaeger, kutsudes Parempoolseid lahkuma Isamaa erakonnast. Nüüd on aeg mõelda Isamaast lahkumisele kõigil teistel sinna veel alles jäänud ausameelsetel inimestel, kellel on piinlik, et nende erakond on taganenud korruptsioonivastase võitluse põhimõttest.