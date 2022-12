Kuni Vene okupandid teevad oma põhilisi jõupingutusi Bahmuti ja Donetski kandis edenemiseks, siis mujal on nad pigem hädas kaitsega. Nad on kartuses ukrainlaste võimaliku pealetungi eest. Luganski oblastisse jõudis pakane ning pori on hakanud tahkuma.