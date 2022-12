NÄDALA SÕJARAPORT | Henri Ploom: Venemaal on droonid otsas, samal ajal kui Ukraina saab läänelt relvastust aina juurde

Järgmise suure raketirünnaku algus on veninud tehniliste probleemide tõttu, mis on põhjustatud nii töökorras rakettide nappusest kui ka laskeseadeldiste kulumisest. Ukraina sai hingetõmbepausi, et taristut remontida ja õhukaitset tugevdada. Võib eeldada, et edaspidi muutuvad need hingetõmbepausid iga rünnakuga aina pikemaks.

Kogu Venemaa vastutab Putini režiimi kuritegude eest. Viis pluss. Aga, see loogika, et tehke kähku sõjakuritegusid, et me võidaks, või muidu läheme kõik Haagis kohtu alla, see on läbinähtavalt meeleheitlik. Lõhnab putretsiini (ebameeldivalt teravalõhnaline orgaaniline ühend, mis eritub liha roiskumise protsessi käigus) järele, ja seda peaks tajuma ka adressaadiks olev eliit.