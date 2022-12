Kõik vana kooli ekspertide ennustused, et inflatsioon ja ebakindlus vähendavad inimeste reisihimu, on osutunud valeks. Elamused ja uued kogemused on viimased asjad, millelt hakatakse kokku hoidma. Mõni reisisihtkoht on tuleval aastal eriti hea valik.