SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina salapäratseb Vene lennuvälja rünnakutega. Varsti saame näha, kuidas Venemaa vastab

Donetski linna ümbruses on Vene vägedel võhm hetkel väljas. Lisaks kannatab Venemaa Ukraina suurtükiväe täppisrünnakute käes ning üritab vägesid säästmise eesmärgil ringi manööverdada. Talvistes oludes on see üsna kurnav tegevus. Ukraina jätkab eelduste loomist pealetungiks Luhanski oblastis ja lõunarindel.