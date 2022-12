Ian Buruma: kas jääda kodumaale või minna ära? Sõda kisub venelased seest lõhki

Pole päris selge, kui palju venemaalasi on lahkunud pärast Ukraina ründamist oma riigist. Mõned ütlevad, et üle miljoni. Mõned, et vähem. Kuid nende arv loeb vähem kui paljude lahkujate mõjukus. Nad on osa kõige kõrgemalt haritud venelastest: kirjanikud, arvutispetsialistid, ajakirjanikud, režissöörid, muusikud, akadeemikud, näitlejad jne.