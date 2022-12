Rahva nõudmised saavad vastuse. Hiina koroonapoliitikas koidab uus ajastu

„Peking valmistub taas eluks,“ nentis Hiina üleriigiline ajaleht China Daily. Seni on sealne valitsus inimestele sisendanud, et hirmuäratava ja salakavala koroonaviiruse eest kaitseb kodanikke üksnes ebainimlikult karm nullkoroonapoliitika. Ent nüüd olla kõige hullem möödas ja õhus on esimesed märgid, et kompartei on otsustanud ligi kolme aasta eest maha tõmmatud karmi joont muuta.