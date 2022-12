ARVUSTUS | Lembit Ulfsak. Staar, kes säras, aga ei staaritsenud

Eero Epneri kirjutatud raamat annab Eesti ühest andekamast näitlejast inimliku, sooja ja humoorika pildi. Ka võhivõõrastele saab Lembit Ulfsak (1947–2017) lähedaseks ja mõistetavaks, seda enam, et Ulfsak kubises vastuoludest: olmevõõrast tegelasest saab elu jooksul mees, kellele kodu ja kord on elu kese, mis siis, et kodust turvasüsteemi üritas ta ehitada legodest.