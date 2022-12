PEAMINISTRIUURING | Martin Helme toetus vähenes märgatavalt, Jüri Ratase oma suurenes

Värske Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i korraldatud avaliku arvamuse küsitlus näitab, et alla kolme kuu pärast saabuvate riigikogu valimiste eel on kodanike eelistuses toimunud parima valitsusjuhi pjedestaali alumistel astmetel murrang. Ratas on viimase kuuga selgelt endale toetust juurde saanud, Helme aga kaotanud.