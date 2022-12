Kuuenda põlvkonna sõjalennuk tungib vargsi vaenlase õhuruumi. Mis muudab USA uue pommitaja radaritele nähtamatuks?

Ameeriklaste uuest vargpommitajast on vähe teada ja peaaegu kõik selle tehnilised andmed on salastatud. Kuid USA insenerid on enese sõnul andnud oma parima, et uus lennuk oleks märkamatu ka ebasõbralikus õhuruumis. Seetõttu on lennuki iga pisidetail loodud selliselt, et sel oleks võimalik hiilida mööda ka Hiina ja Venemaa moodsamatest õhutõrjevõrkudest.