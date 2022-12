JUHTKIRI | Ester Vaitmaa: aitame Toivol aidata!

Siiski, kaubanduskeskuses kogusin ma rohkem raha – fond oli siis juba tuntud ning Toivo kirge ja panust imetlesid ka teised. Häid inimesi, kellele viieeurone telefonikõne liiga ei tee, on alati. Küll aga kostis päris mitmelt pahandamist: mul on maksud makstud, tervishoiuks peaks ju sealt raha saama, miks pean raha juurde panema? Sellele argumendile on raske vastu vaielda – jutt jumala õige. Me kõik maksame makse ja loodame, et kui häda meid tabab, hoolitseb raviarvete eest haigekassa.

Toivo on aastaid esitanud otsustajatele sama küsimust: kas ei võiks süsteemi muuta, nii et osa inimesi ei peaks oma ravi või elupäevade pikendust saama üksnes annetajate abil? Süsteem on keeruline, ka ühe ja sama ravimi ostu mõnel juhul haigekassa toetab, teisel mitte. Seda kõike muuta polegi Toivo võimuses, aktiivse lobitööga ta ei tegele ja suunab oma energia sinna, kus tema saab midagi teha: aidata neid, kes vajavad.

Haigestuvad tavalised inimesed, ravimisummad on kosmilised ja nii jäädakse valiku ette: maksa või sure. Kalleim ravi maksab Eestis praegu 50 000 eurot kuus. Kujutlege: päev teie elu maksab 1700 eurot! Keskmine toetus, mida haigetele makstakse, on 6000 eurot kuus.

Ravi eest maksavad ka haiged ise. Näiteks nn odavama otsa vähiravimi, lenvatiniib 10 mg tabletid hoiavad vaos Saaremaa mehe Olari Kolgi kopsuvähki. Kolme kuu ravimivaru hind on 8000 eurot. Ta maksab selle eest osaliselt ka ise. Oma intervjuus rääkis Kolk mulle, et teda ei masendagi haigus, vaid see, et nüüd, kui endal on vaja võimalikult palju raha teenida, et ravimi eest maksta, seab tervis piirid. „Raske oli leppida sellega, et just tööl ei suutnud enam endast sellist panust anda nagu enne, ja see tekitas küll paha tunde. Nüüd olen sellega leppinud, aga eks vahel ikka mõjuta see enesetunnet. Eks see praegune positiivsus tule sellest, et tabletid on pahalase magama pannud ja iga uus päev on just tänu nende tablettidele kingitus.“