KULTUURIBIIT | Soome rokkmuusik Matti Mikkola playlist

Justkui pea alaspidi muusika. Nii loovad ja hullumeelsed helid, et need lausa pilkavad meie jäiku Euroopa marsimuusika arusaamu. „Oot, nii saab ka mängida?“ See on minu jaoks Aafrika tunnetus.

Kaunis ja kihvt kergemuusika kuuekümnendatest. See ansambel laulis taustvokaale suuremale osale Ameerika peavoolu muusikale viiekümnendatest seitsmekümnendateni. Ja just sellepärast arenesid nad nii imeliseks. Rahustavad vokaalharmooniad, aah.

See tüüp peitis end seitsmekümnendate alguses oma kodustuudiosse ja lõi seal praktiliselt üksi tolleaegse algelise tehnikaga erakordselt võimsaid muusikaretki. See on täiesti segane! Tegemist on rändamise muusikaga, olgu see siis rattaretk või midagi muud, parim taustamuusika ümbritseva jälgimiseks.