Anneli Ott Nursipalust: ei ole õige, et riik palub inimestele maha jätta oma kodu ja elutöö

Me ei pea õigeks, et riik tuleb ja teatab 21 perele: jätke maha oma kodu ja elutöö, kolige mujale! Aastal 2022 ei tohiks Eestis asjaajamine sel moel käia. Ei saa eeldada, et Nursipalu laiendamisega on seotud ainult need 21 peret, kelle elamud planeeritava polügooni uutesse piiridesse jääksid. Mürareostus ja looduse hävitamise mõju ulatub oluliselt kaugemale.