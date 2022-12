Roberta Metsola: Euroopa riikidel enam varugeneraatoreid pole, linnadel aga küll. Saadame need Ukrainasse!

Lahinguväljal taganema sunnitud Kreml on pööranud oma sõjamasina tsiviilelanike vastu. Et jätta nad ilma eluks hädavajalikest asjadest, nagu vesi, elekter ja küte. See on kurnamistaktika. Selline teguviis on ebainimlik, rikub kõiki rahvusvahelise ja humanitaarõiguse norme ning liigitub sõjakuriteoks.